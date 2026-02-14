La disputa por el campeonato de goleo del Clausura 2026 está siendo entre muchos futbolistas, en donde Armando González sigue demostrando que el futbolista mexicano puede competir contra cualquier extranjero y así lo está demostrando jornada a jornada, convirtiendo al América nuevamente en su víctima.

El delantero de las Chivas ya presume cinco anotaciones en esta primera fase del campeonato, por lo que se mantiene entre los mejores artilleros; sin embargo, necesita seguir retratándose en la pizarra debido a que Joao Pedro del Atlético de San Luis ha comenzado a despegarse al llegar a seis dianas en el semestre.

Por su parte, Daniel Aguirre se mantiene en el sexto lugar con sus dos anotaciones, por lo que sigue sorprendiendo que pese a ser defensa se está retratando con anotaciones para el chiverío.

Así va la tabla de goleo del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul del Clausura 2026?

Chivas ha entrado a la etapa más complicada de su calendario de este Clausura 2026, por lo que la Máquina será el siguiente adversario en un compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.