Chivas se enfrenta este sábado al Club América en uno de los partidos más atractivos del Clausura 2026, no solo por la histórica rivalidad entre ambos equipos, sino también por el momento contrastante en el que llegan. Mientras el Rebaño Sagrado ha demostrado ser el equipo que mejor juega en la Liga MX, las Águilas han tenido un inicio de torneo irregular y buscan desesperadamente reencontrar su mejor versión.

Chivas llega al Clásico en gran momento.

Una de las ventajas que tendrá el Guadalajara es que América llega con mayor desgaste físico, pues disputó compromisos a media semana tanto la semana pasada como este miércoles. Esto le ha permitido a Gabriel Milito y a su cuerpo técnico analizar a fondo a su rival, encontrando debilidades que quedaron completamente exhibidas en su reciente partido ante el Olimpia de Honduras.

Si algo ha sufrido el América en este semestre es en el ataque. En Liga MX apenas han marcado tres goles en cinco partidos, y este miércoles fueron incapaces de anotar ante el conjunto hondureño pese a dominar el encuentro. Las Águilas registraron 19 disparos totales, pero solo dos fueron a portería, evidenciando el bajo nivel de efectividad de sus delanteros.

Para agravar la situación, la plataforma Sofascore analizó el desempeño individual y los jugadores ofensivos azulcremas fueron los peor calificados del equipo. Con estos antecedentes, Gabriel Milito y compañía no deberían tener mayores problemas para neutralizar sus intentos ofensivos, especialmente considerando que la defensa rojiblanca ha sido una de las zonas más sólidas del equipo en el Clausura 2026.

Chivas y América llegarán al Clásico Nacional con un refuerzo que podría debutar

Algo que ambos estrategas deberán considerar es que tanto Chivas como América cerraron el mercado con un fichaje de último momento. El Guadalajara anunció la llegada de Jonathan Pérez, mientras que las Águilas se reforzaron con Vinicius Lima, y ambos ya están registrados en la Liga MX, por lo que podrían tener minutos este sábado y convertirse en una de las sorpresas del Clásico Nacional.