Chivas se encuentra a unos días de disputar el Clásico Nacional contra el América, un partido en el que buscará su sexta victoria consecutiva en el Clausura 2026 y además su segundo triunfo al hilo ante las Águilas en Liga MX. Sin embargo, está claro que el rival también se prepara para dar un golpe de autoridad en el Estadio Akron y cortar la racha del Rebaño Sagrado.

Precisamente, los Azulcremas aprovecharon el cierre de registros de la Liga MX para reforzarse, por lo que llegarán al duelo contra el Guadalajara con caras nuevas en su plantel. Al respecto, el director técnico André Jardine ya confirmó que buscará darle minutos a uno de sus nuevos fichajes en el Clásico, mandando una clara advertencia al equipo rojiblanco.

En conferencia de prensa previo a su compromiso en la Copa de Campeones de Concacaf, Jardine reveló que Vinicius Lima, jugador que lograron registrar este lunes y fue anunciado oficialmente este martes, tiene altas probabilidades de debutar contra Chivas. Con esto, América buscará presentarse en el Akron con un plantel más robusto del que inició el torneo.

Eso sí, el Guadalajara vive una situación similar, ya que Jonathan Pérez también fue registrado oficialmente ante la Liga MX, por lo que dependerá de Gabriel Milito si decide darle minutos en un partido de tanta exigencia. Aunque el extremo viene de hacer pretemporada con el Nashville SC, habrá que ver cuánto tiempo necesita para adaptarse al sistema rojiblanco.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas y América el Clásico Nacional del Clausura 2026?

América y Chivas se enfrentarán este sábado 14 de febrero en el Estadio Akron a las 9:07 pm, buscando quedarse con el horario estelar del futbol mexicano. Con la buena racha del Guadalajara y el impulso de jugar en casa, el Rebaño Sagrado parte como favorito, aunque no deberá confiarse ante un rival que llegará con refuerzos y con la urgencia de dar un golpe de sacar tres puntos luego de su mal inicio en la Liga.