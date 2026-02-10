Chivas se prepara para enfrentar a América por la jornada seis del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. En medio de este contexto, confirman que Luis Romo no es tenido en cuenta para el partido del sábado, mientras que José Castillo estará presente para el Clásico Nacional en la Perla Tapatía.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado mantiene un brutal inicio de campeonato luego de haber superado a Mazatlán por 2-0. De esta manera, el Guadalajara estiró su invicto a cinco partidos en el inicio del campeonato y se mantiene a cinco puntos de Tigres, segundo en la tabla general de posiciones.

A pesar de haber logrado sumar tres puntos, Chivas sufrió dos bajas importantes ya que José Castillo fue reemplazado por Miguel Tapias, mientras que Luis Romo jugó todo el partido a pesar de haber terminado desgarrado. En medio de este contexto, el Guadalajara enfrenta a América el próximo sábado y Alex Ramírez reveló lo que toda la afición quería saber.

José Castillo podría jugar el Clásico Nacional. (Foto: IMAGO7)

En su canal de YouTube el periodista de TV Azteca confirmó que el capitán del Rebaño Sagrado no será tenido en cuenta y se perderá al menos tres partidos. Por su parte, el defensor se alista para volver a ser titular cuando reciba a América en el Estadio Akron. “En el caso de José que vaya mejorando y que le alcance el tiempo, no creo que haya ningún tipo de problema, para que esté el próximo fin de semana”, comentó.

¿A qué hora se juega Chivas vs. América por el Clausura 2026?

Chivas y América se enfrentan el próximo sábado 14 de febrero en el Estadio Akron a las 21:07 del Centro de México. El partido podrá seguirse EN VIVO y EN DIERECTO Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.