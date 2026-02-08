El Club Deportivo Guadalajara mantiene firme su apuesta por el talento mexicoamericano y, en el cierre del mercado de fichajes del Torneo Clausura 2026, sumó un refuerzo más.

Se trata de Jonathan Pérez, quien llega procedente de Nashville de la Major League Soccer (MLS), después de que las negociaciones quedaran cerradas, así que la directiva de Chivas espera su arribo a México en las próximas horas.

Cabe mencionar que el atacante de 23 años de edad vivirá su primera experiencia en el futbol mexicano tras haber construido toda su carrera profesional en Estados Unidos.

Señalar que Jonathan Pérez dio sus primeros pasos en el Los Angeles Galaxy (LA Galaxy), equipo con el que debutó en la MLS en el año 2020 y en el que militó de manera ininterrumpida hasta 2024, dejando un registro de 20 partidos disputados, un gol y una asistencia.

Jonathan Pérez será nuevo jugador de Chivas.

La lesión que sufrió Jonathan Pérez y que lo dejó fuera de actividad 4 meses

Fue el año pasado cuando sufrió una lesión en el muslo. De acuerdo con el sitio Transfermarkt, Jonathan Pérez estuvo fuera de actividad 147 días, es decir, poco más de cuatro meses, por lo que se perdió nueve partidos con el Nashville.

Más allá de la lesión sufrida el pasado 15 de septiembre, el nuevo refuerzo del Club Deportivo Guadalajara no presenta antecedentes de problemas físicos de gravedad, así que su estado no genera mayores inquietudes.