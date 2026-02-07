Chivas está registrando uno de sus mejores arranques de torneo en la historia al hilvanar cinco victorias en mismo número de partidos en este Clausura 2026, por lo que el próximo partido es importante por la dificultad y por el rival, ya que será una edición más del Clásico Nacional contra América.

Pese a que el Guadalajara parte como amplio favorito por su paso perfecto y estar en la cima de la tabla de posiciones, el entrenador Gabriel Milito toma las cosas con cautela y fue muy respetuoso sobre su próximo rival, ya que sabe que las Águilas es uno de los clubes protagonistas del balompié nacional.

“No hay partidos fáciles, ahora se vienen tres partidos importantes para nosotros. Visualizando el primero, jugamos en casa contra el clásico rival que tiene un gran equipo y va a ser una muy buena prueba para nosotros. Medirnos con los mejores siempre es agradable, importante. Después hay que seguir compitiendo de la misma manera que lo estamos haciendo, si es posible mejor.

“Corregir en algunos aspectos que creo que podemos hacer mejor y seguir afrontando cada partido de la misma manera”, declaró el entrenador rojiblanco al término del partido frente a Mazatlán.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.

Gabriel Milito tiene paso perfecto en Clásicos

Aunque apenas está viviendo su segundo semestre al frente del Guadalajara, el entrenador argentino ya sabe lo que es vencer al América y al Atlas en el torneo local, por lo que la afición confía en que mantendrá esa tendencia dominante frente a los rivales más importantes del chiverío.