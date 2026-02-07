La victoria ante Mazatlán en la Jornada 5 dejó un sabor agridulce en Chivas, ya que el triunfo vino acompañado de malas noticias en el tema físico. Tanto Luis Romo como José Castillo salieron con molestias, encendiendo de inmediato las alarmas en el cuerpo técnico, al tratarse de dos de los tres defensas centrales titulares del Rebaño Sagrado.

Sin embargo, todo apunta a que la situación de Luis Romo es la que realmente preocupa en Verde Valle. El defensor salió visiblemente afectado, haciendo señas a la banca y expresando que se había “roto”, mientras cojeaba y no podía apoyar la pierna. Ahora, Gabriel Milito ha confirmado que el panorama no es nada alentador.

A falta de los estudios médicos que confirmen el diagnóstico, Gabriel Milito reconoció en conferencia de prensa que la lesión de Luis Romo es grave y adelantó que lo más probable se perderá el Clásico Nacional ante el América de la próxima semana. Sin duda, se trata de una baja sensible para el Guadalajara, y en el mejor de los escenarios podría estar fuera alrededor de un mes.



“Tuvo una molestia importante en el posterior y ahora hay que hacer estudios para ver que arrojan los resultados. Todavía es muy pronto para saber exactamente qué le pasó, pero da la sensación de que le va a costar tal vez unos partidos. Ojalá que no”, explicó Milito con evidente preocupación.

Por ahora, solo queda esperar los estudios correspondientes y el parte médico oficial del club para conocer la gravedad exacta de la lesión. Sin embargo, todo indica que Romo no estará disponible para los tres partidos más exigentes que se le vienen a Chivas: recibir al América y visitar a Cruz Azul y Toluca, una racha clave en el calendario rojiblanco.

¿Qué lesión sufrió Luis Romo y por qué parece tan grave?

Aunque Milito evitó adelantar un diagnóstico definitivo, por la forma en que se tomó el muslo y las señales que hizo en el campo, todo apunta a que podría tratarse de un desgarre muscular en el muslo. Este tipo de lesión suele requerir un mes o incluso más tiempo de recuperación, por lo que habrá que esperar el diagnóstico oficial y su evolución para conocer cuándo podrá volver a las canchas con el Guadalajara.