Chivas se mantiene como el equipo perfecto en este Clausura 2026 al registrar cinco victorias en mismo número de partidos disputados en el torneo; sin embargo, el triunfo sobre Mazatlán resultó ser muy caro para el Rebaño de cara a las próximas jornadas.

El calendario del Guadalajara no será sencillo, ya que sus próximos adversarios son el América, Cruz Azul, Toluca y Atlas, por lo que serán compromisos de alta exigencia y en donde todo parece indicar que no podrán contar con la presencia de su capitán, Luis Romo.

El Tanque se mantiene en un gran nivel físico y futbolístico; sin embargo, en una jugada en la que intentó comandar un contragolpe, presentó una dolencia muscular en la parte trasera del muslo, encendiendo las alarmas en el cuerpo médico del chiverío.

El optimismo desapareció rápidamente cuando Luis Romo señaló de forma gráfica al cuerpo técnico que “se rompió” el músculo, por lo que no pudo terminar el partido y dejó al Rebaño en inferioridad numérica debido a que ya se habían agotado las modificaciones.

¿Cuánto tiempo de recuperación conlleva un desgarre?

Evidentemente depende de la profundidad de la ruptura del músculo, por lo que por lo menos le llevaría al futbolista del Guadalajara de entre cinco a seis semanas para poder reaparecer con el Rebaño, aunque eso se determinará en las próximas horas cuando se le realicen los estudios correspondientes.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.