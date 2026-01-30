La rivalidad entre Chivas y América suele reflejarse en muchos sentidos, dentro y fuera de la cancha, en donde las Águilas están siendo blanco de críticas y burlas por imitar una fotografía oficial que realizó el Rebaño hace 17 años, por lo que Édgar Mejía no dejó escapar la posibilidad de manifestarse al respecto.

La escuadra azulcrema reveló la imagen de este Clausura 2026 en donde los representativos varonil y femenil se juntaron en la cancha del Estadio Azteca que está siendo remodelado de cara al Mundial de este verano.

Sin embargo, las comparaciones comenzaron a aparecer en redes sociales recordando la fotografía del 2009 en donde el plantel del Guadalajara aparecía en la construcción del Estadio Akron, el cual se inauguró unos meses después.

Es por eso que el Chore Mejía compartió una imagen con la frase: “copia barata” en donde aparecen las imágenes del chiverío y la del América, demostrando que mantiene su amor por la institución tapatía.

¿Qué fue del Chore Mejía?

El exmediocampista decidió continuar ligado al mundo del futbol, en donde se convirtió en entrenador de Chivas Femenil, en donde la escuadra tapatía alcanzó un nivel muy alto que pusieron al Rebaño muy cerca del título de Liga MX, aunque no fue posible, saliendo del banquillo por cuestiones extracancha al término del Apertura 2021.

Después de unos años alejado de las canchas, el Chore regresó a lo banquillos en el Circuito Rosa para este Clausura 2026, pero ahora al frente del Querétaro, en donde está tratando de transformar al conjunto emplumado para darle mayor protagonismo en la Liga MX Femenil.