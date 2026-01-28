El futbol es un deporte en el que la carrera puede ser larga o en algunas ocasiones puede ser muy breve, en donde esta joya de Chivas Femenil estaría buscando una nueva oportunidad en el Circuito Rosa sin éxito, por lo que estaría involucrándose en un nuevo trabajo.

Anette Vázquez es una futbolista histórica para el Guadalajara, ya que los tres títulos que tienen las rojiblancas en su historia, dos Ligas y un Campeón de Campeonas, tenían entre sus filas a esta atacante rojiblanca.

La Rata apenas tiene 23 años; sin embargo, tuvo una destacada participación en el chiverío femenil desde el 2017 hasta que se fue al término del Clausura 2024 para pasar al Atlético de San Luis, donde permaneció un año y el semestre anterior firmó con Santos Laguna, con quien solo estuvo durante un torneo.

Ahora, para el Clausura 2026, Anette Vázquez no ha sido registrada en ningún equipo de la Liga MX Femenil, por lo que sorprendió a todos que ha utilizado sus redes sociales para confirmar que está colaborando con una empresa de marketing.

“Hola, soy Anette Vázquez y les quiero compartir que formo parte de de Master Marketing y los quiero invitar a que sigan nuestras redes sociales si quieren impulsar su marca personal o hacer crecer su negocio, mándenos un mensaje”, dijo la atacante y exseleccionada nacional.

¿Por qué Anette Vázquez es histórica para Chivas Femenil?

Independientemente de que la Rata fue parte de las dos generaciones que levantaron el trofeo de campeonas del Circuito Rosa en el Apertura 2017 y Clausura 2022, la atacante hizo historia en el conjunto rojiblanco por ser la autora del primer gol de la franquicia en la jornada 1 del Apertura 2017 contra Atlas pese a que apenas tenía 15 años.