La espuma de la victoria ante Atlas ya bajó y Chivas se alista para volver a sumar de a tres cuando enfrente a Santos Laguna por la jornada 11 del Clausura 2026. En medio de este contexto los Guerreros superaron a Tijuana y su entrenador advirtió que llegan fortalecidos para quedarse con los 3 puntos en el Estadio Akron.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado llegará con la moral en alta debido a que superó en un buen partido al equipo de Diego Cocca. Armando González y Ángel Sepúlveda fueron los responsables de darle la victoria al equipo de Gabriel Milito para cortar con la racha negativa tras la derrota ante Toluca y Cruz Azul.

El próximo fin de semana Chivas volverá a tener acción en el Clausura 2026 cuando enfrente a Santos Laguna. En la Comarca Lagunera enviaron mensaje luego de la victoria ante Tijuana al señalar que van a ir a buscar los tres puntos.

Santos Laguna enfrenta a Chivas la semana que viene en el Estadio Akron. (Foto: IMAGO7)

“Desde que llegué lo he comentado, nada es fácil ¿Qué es fácil? Realmente los partidos que hemos tenido todos han sido complicados. León, Querétaro, Cruz Azul en casa, el líder, entonces partiendo desde ahí de que nada es fácil y nada es imposible. Estamos trabajando todos los días para ir a conseguir los tres puntos también a Guadalajara”, cerró Omar Tapias en conferencia de prensa tras superar por 2-1 a Xolos.

¿Cuándo y a qué hora se juega Chivas vs. Santos Laguna?

El partido entre Chivas y Santos Laguna se llevará adelante el próximo sábado 14 de marzo a las 17:00 del Centro de México. El partido podrá verse en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.