El fin de semana Chivas logró superar a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco. Tras el partido dieron a conocer que Marco Antonio Ortiz fue amenazado de muerte por un aficionado de los rojinegros.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado llevó adelante un gran partido para marcar la diferencia cuando estaba abajo en el marcador. Armando González y Ángel Sepúlveda fueron los encargados de anotar los goles de la victoria al equipo de Gabriel Milito.

Sin embargo, desde la prensa americanista y atlista se habla de polémica debido a que Marco Antonio Ortiz cobró dos penales a favor de Chivas, uno erró la Hormiga, mientras que muchos señalan que Bryan González le cometió falta a jugador de Atlas en el segundo tiempo. A casi 48 horas del Clásico Tapatío, revelaron que el Gato fue amenazado por aficionados rojinegros cuando salió de su hotel en Jalisco a realizar una compra a un Oxxo.

Marco Antonio Ortiz fue amenazado post Chivas vs. Atlas. (Foto: IMAGO7)

“Fue el Gato, compró lo que tenía que comprar, se regresa a su cuarto, lo detecta un aficionado del Atlas y se le va encima. Llegó con reclamos, insultos y lo amenazó de desvivirlo. Solicitó de inmediato a la comisión, explicó lo que pasó, solicitó un cambio de sede, que lo cambiaran de hotel y fue hasta la mañana del domingo cuando lo cambiaron”, reveló José María Garrido en su canal de YouTube.

Bronca luego de la victoria de Chivas ante Atlas

Tras la victoria de Chivas ante Atlas se dieron diferentes altercados dentro y fuera del Estadio Jalisco. Luego del silbatazo final de Marco Antonio Ortiz, los futbolistas pelearon, por lo que tuvieron que aparecer los cuerpos técnicos a separar. A su vez, dentro como afuera del inmueble hubo enfrentamientos entre los aficionados.