Este sábado 7 de marzo, las Chivas de Guadalajara buscarán retomar el camino de la victoria, nada menos que en el Clásico Tapatío frente al Atlas. Por la Jornada 10 del Clausura 2026, el Rebaño Sagrado buscará dejar atrás las derrotas frente a Cruz Azul y Toluca y dar un golpe sobre la mesa ante sus grandes rivales. Se espera un choque vibrante en el Estadio Jalisco.

Chivas visita al Atlas para el Clásico Tapatío

A la espera de ver qué decisiones toma Gabriel Milito en su alineación para visitar al Atlas, de momento el Clásico Tapatío ha levantado cierta temperatura en los micrófonos. Y es que tanto Diego Cocca como el presidente del Atlas, manifestaron su descontento con la organización del calendario, puesto que el Rebaño viene de tener una semana completa de descanso al reprogramar su duelo ante León, mientras que los Zorros jugaron entre semana contra Tijuana y llegarán más exigidos desde lo físico.

Miguel Tapias saldría de Chivas

De cara al próximo Apertura 2026 de la Liga MX, el principal candidato para abandonar la plantilla es Miguel Tapias. El defensor central zurdo no es prioridad para Gabriel Milito y además, al no tener un salario tan elevado como el de Alan Pulido o Érick Gutiérrez, no habría tantas dificultades para poder encontrarle acomodo en otro club.

Ricardo Peláez le tiró a Fernando Hierro

Recientemente, con motivo del Clásico de Leyendas del Barcelona y Real Madrid en el Estadio Akron, Fernando Hierro regresó a Verde Valle y habló con la prensa sobre el orgullo que sentía al ver en el primer equipo a varios jóvenes con los que él y su equipo trabajaron. Estas declaraciones no le cayeron bien a Ricardo Peláez, quien también fuera directivo del Rebaño: “¡Qué fácil! El chiste es ponerlos a jugar como lo está Gabriel Milito y como lo está haciendo el Director Deportivo, Javier Mier. El mérito es de Mier y Milito, no es que los detecten, porque ya están. Que no se ponga la camisa de salvador”, declaró el exdirectivo en ESPN.

Tapatío cayó ante Cancún

No fue una buena jornada para el Tapatío de Pepe Meléndez, que este viernes cayó como local por 1-2 ante Cancún. Un doblete de Christopher Trejo le dio la ventaja a la visita, mientras que para el Rebaño descontó el flamante fichaje Cruz Medina, procedente desde la MLS. El Filial dejó pasar la chance de recuperar el liderato y quedó en el 3° lugar de la tabla de posiciones.