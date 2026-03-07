El Tapatío sigue sin conocer la victori en el Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión, luego de perder 1-2 ante Cancún FC, dentro de la Fecha 9 a disputarse en el Estadio Gregorio Tepa Gómez.

Cabe mencionar que por parte de la filial delClub Deportivo Guadalajara anotó Christopher Morantes, mientras que por parte de Cancún FC descontó Cruz Medina.

Destacar que el próximo compromiso del Tapatío se llevará a cabo el viernes 13 de marzo en la cancha del Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca, a las 17: 00 horas, tiempo del centro de México.

Tabla de posiciones actualizada y así quedó Tapatío

Señalar que en estos momentos el filial del Club Del Club Deportivo Guadalajara se ubica en la tercera posición de la tabla general, consecuencia de cuatro victorias, tres empates y un descalabro.