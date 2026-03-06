Después de varios días de ausencia, Chivas regresa a la actividad en el Clausura 2026 para hacerle frente al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío, en donde este partido promete estar lleno de emociones por las posturas de ambas instituciones.

El Guadalajara de Gabriel Milito se apegará a su estilo ofensivo para tratar de romper el cerrojo defensivo que suele implementar Diego Cocca en sus equipos, por lo que será una prueba complicada para los rojiblancos.

Hay que recordar que el chiverío no tuvo actividad a media semana debido a que se reprogramó el partido de la jornada 9 que sería contra el Club León, mientras que los Zorros vienen con el ánimo a tope tras derrotar a los Xolos de Tijuana.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Atlas por el Clausura 2026?

El Clásico Tapatío está pactado a disputarse este sábado 7 de marzo en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que arrancará en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Atlas?

El choque entre rojiblancos y rojinegros será transmitido EN VIVO por televisión abierta por el Canal 5; sin embargo, también habrá opciones en streaming como Vix o Layvtime, además del canal TUDN de sistemas de televisión de paga.

Así va Chivas en la tabla de posiciones del Clausura 2026