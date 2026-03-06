Chivas se enfrentará la noche de este sábado al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco en una nueva edición del Clásico Tapatío, uno de los partidos más intensos y esperados del futbol mexicano. Para este encuentro, el Guadalajara vuelve a partir como favorito para quedarse con los tres puntos, aunque también hay que considerar que el Rebaño Sagrado no cuenta con su plantel completamente disponible y que algunos jugadores habrían sido descartados por Gabriel Milito.

La baja más sensible del Guadalajara es la de Luis Romo, quien recayó de su lesión y todo apunta a que podrá regresar hasta el partido contra Pumas que se disputará después de la próxima Fecha FIFA. Ante esta situación, el encargado de ocupar su lugar en el mediocampo sería Diego Campillo, tal como ha sucedido en partidos recientes, siendo este el único cambio obligado dentro del once inicial rojiblanco.

Luis Romo habría regresado a la cancha antes de lo ideal.

Por otro lado, Ángel Chávez y Samir Inda, quienes han estado entrenando con el Primer Equipo e incluso han sido convocados por Gabriel Milito en partidos oficiales, fueron llamados por el Tapatío para disputar el encuentro de este viernes frente a Cancún FC en la Liga Expansión MX.

Debido a esta situación, resulta muy improbable que ambos futbolistas tengan participación con el Primer Equipo este sábado, pues el cuerpo técnico buscaría evitar riesgos físicos derivados de la carga de partidos y la falta de descanso entre compromisos.

Con este panorama, todo apunta a que Gabriel Milito ya tiene prácticamente definido su once titular y la lista de jugadores que estarán en la banca para el duelo que paraliza a todo Jalisco. En ese sentido, la única baja realmente sensible sería la de Luis Romo, tanto por su peso dentro del terreno de juego como por su liderazgo dentro del vestidor, algo que el propio José Castillo recordó recientemente en conferencia de prensa.

Carlo Soldati recibió su primera convocatoria al Tapatío y pronto podríamos verlo con el Primer Equipo

Una de las noticias positivas en las fuerzas básicas rojiblancas es la de Carlo Soldati, quien tras superar una grave lesión en la rodilla volvió recientemente a las canchas con Chivas Sub-21 y ahora ha dado un paso más en su proceso de recuperación futbolística.

El joven defensor recibió su primera convocatoria con el Tapatío para el partido contra Cancún, lo que confirma que su evolución ha sido positiva. Por lo tanto, no sería ninguna sorpresa que en los próximos meses pueda aparecer también en el radar del Primer Equipo como una alternativa más para Gabriel Milito dentro de la línea defensiva.