La participación del Club Deportivo Guadalajara en la Leagues Cup 2026 comienza a tomar forma. En las últimas horas quedaron confirmados los rivales y las fechas que tendrá el conjunto rojiblanco en la primera ronda del torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS, una competencia en la que el equipo mexicano buscará mejorar su historial reciente.
El calendario marca que Chivas disputará tres compromisos durante la primera fase del certamen, todos frente a equipos de la Major League Soccer. El calendario del Rebaño Sagrado en la Leagues Cup quedó establecido de la siguiente manera:
- Los Angeles FC vs Chivas
5 de agosto / horario por definir
BMO Stadium
- Chivas vs FC Dallas
8 de agosto / horario por definir
Estadio por confirmarse
- Seattle Sounders vs Chivas
12 de agosto / horario por definir
Lumen Field
Para el Guadalajara, el torneo representa una nueva oportunidad de consolidarse en el plano internacional reciente. Desde que se instauró la Leagues Cup en su formato actual, el conjunto rojiblanco no ha logrado ser protagonista del certamen, por lo que la edición de 2026 aparece como una ocasión para cambiar esa tendencia ante rivales habituales del fútbol estadounidense.
Formato de la Leagues Cup 2026
Además del calendario ya confirmado, la Leagues Cup se disputará bajo un formato particular que enfrenta directamente a clubes de la Liga MX y la Major League Soccer:
- En la primera fase todos los partidos serán entre equipos de MLS y Liga MX.
- Cada liga tendrá su propia tabla de puntos dentro del torneo.
- Los cuatro equipos con más puntos de cada liga avanzarán a las rondas eliminatorias.
- No hay empates: si un partido termina igualado, suman un punto y se define un punto extra en penales.
- En las rondas eliminatorias, los empates también se resolverán con tanda de penales.
- El torneo otorga tres boletos a la Concacaf Champions Cup 2027 (campeón, subcampeón y tercer lugar).