La participación del Club Deportivo Guadalajara en la Leagues Cup 2026 comienza a tomar forma. En las últimas horas quedaron confirmados los rivales y las fechas que tendrá el conjunto rojiblanco en la primera ronda del torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS, una competencia en la que el equipo mexicano buscará mejorar su historial reciente.

El calendario marca que Chivas disputará tres compromisos durante la primera fase del certamen, todos frente a equipos de la Major League Soccer. El calendario del Rebaño Sagrado en la Leagues Cup quedó establecido de la siguiente manera:

Los Angeles FC vs Chivas

5 de agosto / horario por definir

BMO Stadium



5 de agosto / horario por definir BMO Stadium Chivas vs FC Dallas

8 de agosto / horario por definir

Estadio por confirmarse



8 de agosto / horario por definir Estadio por confirmarse Seattle Sounders vs Chivas

12 de agosto / horario por definir

Lumen Field

Para el Guadalajara, el torneo representa una nueva oportunidad de consolidarse en el plano internacional reciente. Desde que se instauró la Leagues Cup en su formato actual, el conjunto rojiblanco no ha logrado ser protagonista del certamen, por lo que la edición de 2026 aparece como una ocasión para cambiar esa tendencia ante rivales habituales del fútbol estadounidense.

Formato de la Leagues Cup 2026

Además del calendario ya confirmado, la Leagues Cup se disputará bajo un formato particular que enfrenta directamente a clubes de la Liga MX y la Major League Soccer: