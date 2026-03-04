El próximo sábado Chivas volverá a tener acción en el Clausura 2026 cuando enfrente a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. Sin embargo, lo sucedido ante Toluca aún deja mucha tela para cortar y José Castillo sin nombrarlo confirmó que las desconcentraciones de Richard Ledezma los condenó, motivo por el cual no se debe volver a repetir. La misma actitud de Gabriel Milito, quien lo suplantó en el entre tiempo.

A más de un chivahermano aún se le debe venir la imagen de Ledezma perdiendo la marca contra Paulinho y cometiendo un tonto penal ante del minuto de juego. A su vez, a más de uno se le vienen los gestos de Diego Campillo, Raúl Rangel y Luis Romo que le piden que piense y que no proteste porque los iba perjudicar más.

A casi una semana de la dura derrota ante Toluca, José Castillo coincidió con Gabriel Milito al señalar que fue merecida la derrota en el Estadio Nemesio Diez. En la misma reflexión, sin nombrarlo da a entender que Richard Ledezma los condenó porque fueron sus desconcentraciones y que no debe volver a repetirse.

José Castillo habló de lo vivido ante Toluca. (Foto: IMAGO7)

“Coincido con esa conclusión merecidamente perdimos el partido. Si bien en la segunda mitad se tuvo esa capacidad de reajustar un poco, de despertar en cierto aspecto, pero al final nuestra toma de decisiones ya nos había condenado. La realidad es que no puedes tener ese tipo de concesiones contra este tipo de rivales, nos hicieron pagar. En el torneo anterior fue así. Estábamos ante un gran equipo, complejo donde tenemos que sacar a flote lo que tenemos como equipo”, declaró.

Efraín Álvarez habló de la exigencia de Amaury Vergara

En la misma conferencia de prensa, Efraín Álvarez reveló que Amaury Vergara quiere que Chivas le gane a Atlas. “Los clásicos son para ganar. Especialmente acá Chivas. Hace unos días estaba hablando con el patrón (Amaury Vergara) y dijo ‘tenemos que ganar sí o sí’. Acá sí o sí, es presión, pero tenemos que darle una alegría a la afición”, expresó el mediocampista del Guadalajara.