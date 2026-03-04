Como se sabe Chivas volverá a tener acción el próximo fin de semana cuando visite a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. En la previa al duelo en el estadio Jalisco, Efraín Álvarez calentó el clásico con una advertencia a Atlas al afirmar que van a ir a ganar sí o sí tras la exigencia de Amaury Vergara.

Aunque los jugadores dicen que es un partido más, todo el mundo sabe que los clásicos se deben jugar a ganar y no a buscar un empate. En el Guadalajara no solo se tiene este pensamiento, sino que además no hay otra salida porque el actual entrenador, Gabriel Milito, piensa siempre en ir a buscar el partido en la portería rival.

En la previa al Clásico Tapatío, y con el objetivo de dejar claro quien es el dueño de Jalisco, Efraín Álvarez dejó claro que van a ir a ganar. Especialmente porque el 10 de Chivas reveló que Amaury Vergara les dijo que hay que ganar si o si.

Efraín Álvarez es pieza clave en las Chivas de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

“Los clásicos son para ganar. Especialmente acá Chivas. Hace unos días estaba hablando con el patrón (Amaury Vergara) y dijo ‘tenemos que ganar sí o sí’. Acá si o si, es presión pero tenemos que darle una alegría a la afición”, expresó el mediocampista del Guadalajara quien aclaró en conferencia de prensa que no hay prima por ganar. A su vez, señaló que en su cabeza siempre son favoritos, pero que eso no pesa al momento de jugar el partido debido a que tienen que salir concentrados.

Efraín Álvarez se burló de Atlas

En el inicio de la conferencia de prensa, Efraín Álvarez acordó que el actual estadio de Atlas era el de ellos cuando le consultaron sobre lo que significaría marcarle a los rojinegros. “Gol es gol sea con quien sea, pero más especial en un clásico y más en la casa que es de ellos, que antes era nuestra (sonríe). Pero un gol es especial”, expresó Efra con una sonrisa.