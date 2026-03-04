Chivas viene de caer ante Toluca y quedó en evidencia que aún le queda para dar el salto de calidad si quiere aspirar a pelear por el Clausura 2026. Sin embargo, ayer quedó en evidencia que si el Guadalajara quiere ser candidato al título no tiene que superar con contundencia a Pumas, uno de los rivales directos a pelear por el cuarto lugar de la clasificación general.

Tanto en el Nemesio Diez como en el Cuauhtémoc el equipo de Gabriel Milito quedó expuesto ante rivales que son claros candidatos al título. A diferencia de lo sucedido en el Apertura 2025, el Rebaño Sagrado mereció llevarse al menos un punto de los seis posibles, debido a que puso contra las cuerdas a la Máquina y los Diablos Rojos, pero los errores se pagan caros. Ni pensemos ante rivales que viven buen momento como Tigres y su larga plantilla.

En medio de este contexto, Chivas sigue de cerca todo lo que sucede en el Clausura 2026, ya que regresó entre semana con la jornada 9. Ayer Toluca volvió a dar de qué hablar cuando le dio la voltereta a Pumas por 3-2 en un partido igual de entretenido y disputado como el último sábado

Chivas debe superar a Pumas para perfilarse como candidato al título.

De cara a la Liguilla es claro que el Guadalajara en la fase regular la última medida para saber si está para pelear por el título es superar con contundencia a los Universitarios. El equipo de Efraín Juárez estaba invicto hasta ayer, ha desplegado un buen futbol y, al igual que el Rebaño Sagrado, le falta 20 para el peso ante rivales como los escarlatas.

Una victoria ante Pumas dejará bien perfilado a los dirigidos por Gabriel Milito para no solo consolidarse entre los mejores cuatro, sino que además demostraría que puede superar escuadras que quieren dar el salto de calidad. Quedará ver qué puede hacer el Guadalajara ante rivales como Tigres, que ha levantado a pesar de perder puntos en el camino, y si supera por amplia diferencia a Rayados de Monterrey, un club con una enorme plantilla.

Cabe destacar que si Chivas no puede quedarse con los tres puntos ante rivales como Atlas, León o Necaxa es claro que no se puede aspirar a mucho más en el Clausura 2026. Un mal partido ante rivales como Toluca, Cruz Azul o Tigres está presupuestado porque son adversarios con calidad probada, pero ante rivales que no terminan de afianzar se los debe superar con claridad.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas por el Clausura 2026?

Chivas volverá a tener acción el próximo sábado cuando enfrente a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco. El partido por la jornada 10 del Clausura 2026 está pactado para llevarse adelante a las 19:00 del Centro de México.