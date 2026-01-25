Alan Pulido es uno de los jugadores que no para de dar de qué hablar porque tiene un alto salario y en Chivas ya no saben qué hacer para sacarlo del club. En medio de este contexto, el atacante rojiblanco dio de qué hablar debido a que publicó una fotografía del Cerro de la Silla de la ciudad de Monterrey.

Tras haber sido cepillado por Gabriel Milito, Javier Mier y Alejandro Manzo comenzaron a buscarle acomodo al futbolista formado en Tigres. Sin embargo, la postura del elemento rojiblanco fue la de no moverse porque aspira a cobrar el 1.8 millones de dólares que le queda en este año contrato con el Guadalajara.

En medio de este contexto, surgió la posibilidad de que Alan Pulido salga de Chivas para unirse a Rayados de Monterrey, pero son varios los insiders del Rebaño Sagrado que descartan su llegada a Nuevo León. Sin embargo, en las últimas horas dio de qué hablar con su publicación en redes sociales con la posibilidad de llegar a la Pandilla de Nuevo León.

Alan Pulido volvió a dar de qué hablar en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Es más, en las últimas horas el atacante rojiblanco descartó su llegada al conjunto de la Sultana del Norte, pero en la última hora dio de qué hablar porque publicó una fotografía del Cerro de la Silla. Esta publicación volvió a levantar un fuerte revuelo porque se le vuelve a vincular con Rayados. ¿O será que viajó a Nuevo León para hablar con Tigres? De momento no hay nada.

El brutal reporte de Chema Garrido sobre Alan Pulido

En medio de este contexto, José María Garrido reveló esta mañana en su canal de Youtube el motivo de la publicación de Alan Pulido en redes sociales. “El tema de Alan Pulido no está para nada sencillo para la directiva del Guadalajara. Se ha especulado demasiado y lo malo que se ha especulado gracias a que el mismo Alan está dando píe a ello. Ya sabemos cómo es Alan Pulido. Le gusta blofear en las redes sociales. Percepción alterada”, reportó José María Garrido.

Y agregó: “Hasta donde tengo entendido y donde hemos seguido preguntando es que por Alan Pulido no hay interés de nadie. Ni de Rayados, ni de Tigres, ni de Xolos, ni del Puebla, ni de Mazatlán ni de ningún otro equipo”.