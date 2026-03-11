El próximo fin de semana Chivas volverá a tener acción cuando enfrente a Santos Laguna por la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX. De cara al siguiente juego Gabriel Milito podría debutar a Jonathan Pérez en el Estadio Akron, ya que hay varias la baja de jugadores por lesión y suspendido.

No hay dudas de que la plantilla rojiblanca se encuentra muy motivada especialmente por los partidos que ha jugado. Se mantuvo invicto durante seis jornadas, se quedó con los partidos ante América y Atlas, mientras que ante Cruz Azul y Toluca jugaron bien, pero perdieron por errores propios.

El próximo fin de semana Chiva volverá a tener acción cuando enfrente al peor equipo del Clausura 2026: Santos Laguna. Ante la baja de Daniel Aguirre, por suspensión, y de Luis Romo, por lesión, quedan dos puestos libres en la lista final para enfrentar a los Guerreros en el Estadio Akron.

Gabriel Milito podría debutar a Jonathan Pérez. (Foto: X / @Chivas)

Por esta razón se especula que Jonathan Pérez, quien fue a las gradas ante Atlas a pesar de ser citado, esté en el banco de suplentes y, de no mediar inconvenientes en el partido, tenga su debut en el Gigante de Zapopan. Restará saber si el técnico argentino le da la chance o si le sigue dando minutos a Yael Padilla, Hugo Camberos o Santiago Sandoval.

¿A qué hora juega Chivas vs. Santos Laguna?

Chivas enfrenta a Santos Laguna por la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron a las 17:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.