Chivas movió sus últimas piezas en el cierre del mercado invernal y una de ellas fue la contratación de Jonathan Pérez, extremo por derecha proveniente del Nashville SC. Aunque el futbolista ya fue registrado ante la Liga MX y entrena con normalidad bajo las órdenes de Gabriel Milito, la realidad es que todavía no ha sumado ni un solo minuto con la camiseta rojiblanca. Su debut se ha convertido en una de las preguntas recurrentes en conferencia de prensa para el técnico argentino, quien ha tenido que responder en más de una ocasión cuándo llegará la oportunidad para el refuerzo.

El propio estratega ha dejado claro que Jonny necesita tiempo para adaptarse a la idea futbolística del equipo, entender las funciones colectivas y sincronizarse con el resto del plantel antes de pensar en otorgarle minutos oficiales. Sin embargo, mientras Milito llama a la paciencia, la cuenta oficial del Guadalajara comenzó a enviar señales que muchos interpretaron como un posible guiño rumbo al duelo ante Toluca, uno de los compromisos más exigentes que enfrentará el Rebaño en la fase regular.

Jonathan Pérez fue uno de los protagonistas en la publicación de Chivas.

A través de sus redes sociales, Chivas compartió imágenes de la más reciente sesión de entrenamiento y entre ellas destacó una fotografía específica del refuerzo rojiblanco acompañada del mensaje “Enfoque total en nuestro siguiente objetivo: Toluca”. La publicación no pasó desapercibida para la afición, que rápidamente comenzó a especular con la posibilidad de que Pérez tenga sus primeros minutos este sábado en el Estadio Nemesio Díez, escenario siempre complejo para el Guadalajara.

En caso de concretarse el debut, la decisión también podría responder a un contexto de necesidad. Gabriel Milito tendrá que administrar cargas y variantes, ya que los jugadores convocados a la Selección Mexicana apenas podrán entrenar jueves y viernes antes del viaje al Estado de México. Esto obliga al cuerpo técnico a considerar alternativas, sobre todo si Roberto Alvarado o Efraín Álvarez requieren descanso tras su actividad con el Tri, abriendo así una ventana real para que Jonathan Pérez entre en la convocatoria.

Jonathan Pérez sería titular en Liguilla también para cubrir bajas de Selección

Más allá del posible estreno ante Toluca, el panorama a mediano plazo también apunta a que Jonathan Pérez podría asumir un rol protagónico en la Liguilla. La fase final del Clausura 2026 se disputará sin seleccionados nacionales debido a la concentración extraordinaria encabezada por Javier Aguirre, por lo que si Roberto Alvarado es convocado por el “Vasco”, el sustituto natural por el sector derecho sería precisamente el exjugador del Nashville SC. Bajo ese escenario, resulta clave que el extremo llegue a la eliminatoria con ritmo competitivo y plenamente adaptado al sistema rojiblanco.