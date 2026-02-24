En medio de los rumores que vinculan a Gabriel Milito en la órbita de River Plate tras la salida de Marcelo Gallardo, la directiva del Club Deportivo Guadalajara ya se encuentra en negociaciones con el argentino para renovar su contrato hasta 2028.

De acuerdo con información de Mediotiempo, la gran relación que mantienen ambas partes provocaron que las pláticas caminaran rápido, por lo que pronto se podría anunciar la extensión de un año más, pues su actual contrato culmina en verano de 2027.

El vínculo de Gabriel Milito fue pactado inicialmente por dos temporadas y se firmó en junio de 2025, con una cláusula que contempla la opción de extenderlo por un año adicional. Precisamente ese apartado contractual es el que ha detonado que las conversaciones para su renovación ya estén en marcha, según la misma fuente.

Gabriel Milito ya está en pláticas con Chivas para renovar su contrato.

Mediotiempo aseguró que al argentino no le interesa marcharse de Chivas y, si bien hace un tiempo ya sonó para ser considerado presidente de Independiente y ahora como entrenador de River Plate, ninguna de las dos le mueve el tapete.

¿Cuáles son los números de Gabriel Milito como DT de Chivas?

Hasta ahora, Gabriel Milito ha dirigido 29 partidos oficiales al frente del Rebaño Sagrado, con un balance de 17 victorias, tres empates y nueve derrotas en Liga MX, y actualmente, tiene al equipo en la primera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 18 unidades de 21 posibles.