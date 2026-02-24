Chivas y Cruz Azul nos regalaron el mejor partido de la Jornada 7 y uno de los más intensos del Clausura 2026, en un duelo en el que el Guadalajara incluso pudo empatar o llevarse la victoria. El Rebaño Sagrado generó varias oportunidades claras que no terminaron en gol, pero la afición rojiblanca quedó orgullosa del nivel mostrado por el equipo pese a la derrota.

Del otro lado, si bien Cruz Azul también tuvo un gran rendimiento, los dos goles de La Máquina llegaron tras errores evidentes de Chivas en acciones a balón parado. Además, la férrea marca sobre Armando González en varias jugadas que estaban rayando en la falta fue clave para neutralizar al delantero rojiblanco, impidiéndole generar peligro y condicionando el planteamiento ofensivo del Guadalajara.

Todo indica que para Cruz Azul este triunfo fue uno de los más importantes del torneo hasta ahora, pues el festejo de Nicolás Larcamón al finalizar el partido fue extremadamente efusivo, muy lejos de lo que se esperaría tras ganar un duelo de fase regular. Las imágenes que no se vieron en televisión generaron una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos aficionados interpretaron la celebración como si se tratara de una final o un título.

Mientras algunos criticaron la excesiva alegría del técnico cementero, otros defendieron al argentino señalando que Larcamón suele celebrar con la misma intensidad cada victoria e incluso cada gol, sin importar el rival o la instancia. Para muchos, su reacción no tuvo que ver con haberle ganado a Chivas, sino con su personalidad y su estilo emocional al vivir los partidos.

Nicolás Larcamón siempre ha sido un rival complicado para Chivas

Para Chivas, esta derrota resulta especialmente dolorosa, ya que aunque aún queda mucho torneo por delante, el resultado deja una sensación de revancha pendiente. Cruz Azul parece haberse convertido en un rival incómodo en los últimos años, y Nicolás Larcamón ha demostrado tenerle tomada la medida al Guadalajara incluso desde su etapa con el Puebla. Ahora, Gabriel Milito y sus jugadores deberán aprender de este tropiezo pensando en la liguilla, donde este tipo de errores pueden ser definitivos.