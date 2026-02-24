Chivas viene sufrir su primera derrota en el Clausura 2026 luego de haber caído por 2-1 ante Cruz Azul por la jornada siete en el Estadio Cuauhtémoc. En medio de este contexto, en el que el Rebaño Sagrado invita a soñar con lograr la 13, confirman los peores Guadalajara debido a que Diario Olé afirma que Gabriel Milito es candidato a ser el sucesor de Marcelo Gallardo en River Plate.

Lo llevado adelante por el técnico argentino en el conjunto rojiblanco es para aplaudir porque le sacó agua a las piedras. La actualidad lo tiene como uno de los líderes del campeonato con 18 puntos a pesar de haber perdido el último fin de semana ante la Máquina en un encuentro en el que debió haberse llevado algo más.

En medio de este contexto, Gabriel Milito volvió a ser noticia en Argentina y no por su momento en Chivas, sino que sería uno de los candidatos a reemplazar a Marcelo Gallardo en River Plate. Así lo confirmó Diario Olé, quien reportó que es uno de los técnicos complicados de fichar porque hoy se encuentra con equipo.

Piden a Gabriel Milito en River Plate de Argentina.

“Candidatos más difíciles: Chacho Coudet (DT de Alavés), Gabriel Milito (DT de Chivas), Pablo Aimar (CT de la Selección Argentina) y Ramón Díaz (libre)”, reportó el reconocido medio argentino en su cuenta de X. Sin embargo, todo indica que la directiva Millonaria estaría detrás de Eduardo Coudet, Santiago Solari y Hernán Crespo.

Periodista de Argentina quiere a Gabriel Milito en River Plate

En F12 de ESPN, Nicolás Distasio, insider de River Plate, afirmó que le gustaría que Gabriel Milito sea el sucesor de Marcelo Gallardo. “A mí me gustaría Gabriel Milito”, expresó Distasio. En el mismo debate, Renato della Paolera, periodista identificado con Independiente, señaló que era imposible que Milito abandone al Guadalajara. “No se va a dar nunca. (…) Milito no deja ningún contrato vigente para irse a otro lado”, informó.