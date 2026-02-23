La derrota ante Cruz Azul significó el primer tropiezo del Club Deportivo Guadalajara en el Clausura 2026, cortando un arranque que había sido perfecto desde los resultados. Ahora, el equipo rojiblanco deberá cambiar rápidamente el foco para preparar su próximo compromiso frente al Toluca, en un calendario que no da respiro. En ese contexto, destaca el buen ingreso que tuvo Hugo Camberos, pero también llegan novedades desde el exterior con Mateo Chávez y se espera por la reprogramación del Clásico Nacional Femenil y el Tapatío vs. Tlaxcala.

Clásico Nacional Femenil, a la espera de reprogramación

La Liga BBVA MX Femenil informó la suspensión del Clásico Nacional entre Chivas y América, correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026, que debía disputarse este 22 de febrero en el Estadio Akron. La determinación se tomó a raíz de los hechos de violencia registrados en Jalisco, con bloqueos y afectaciones en la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara y otros municipios del estado. El organismo rector señaló que el encuentro será reprogramado y que la nueva fecha y horario se darán a conocer en los próximos días.

Tapatío también debió suspender su partido

Por su parte, la Liga de Expansión MX también confirmó la suspensión del partido entre Tapatío y Tlaxcala FC, que estaba programado para disputarse en Tepatitlán. La decisión responde a las mismas condiciones de seguridad derivadas de los bloqueos y operativos desplegados en distintos puntos del estado. Al igual que en el caso del duelo femenil, el compromiso no cuenta aún con una nueva fecha definida. Las autoridades deportivas informaron que se mantendrán atentas a la evolución de la situación para anunciar oportunamente la reprogramación del encuentro.

Hugo Camberos destacó ante Cruz Azul

En la derrota del Rebaño ante la Máquina Cementera, una buena noticia fue el ingreso de Hugo Camberos, quien se mostró muy activo y generó hasta tres ocasiones claras. El extremo rojiblanco probó primero con un potente remate desde fuera del área que se estrelló en el travesaño, luego sacó un disparo que fue bloqueado de manera providencial por Willer Ditta y, en otra acción dentro del área, definió desviado. Fue uno de los jugadores más insistentes del Rebaño en los minutos finales, aun en un contexto adverso.

Mateo Chávez aportó asistencia con el AZ Alkmaar

Mateo Chávez fue titular en la victoria por 3-1 del AZ Alkmaar sobre Sparta Rotterdam y se dio el lujo de aportar la asistencia que sirvió para abrir el marcador. El Tiloncito se metió en el área y envió un centro con pierna derecha para encontrar el remate de uno de sus compañeros. Su equipo marcha en el 5° lugar de la Eredivisie.