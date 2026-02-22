En un partido vibrante, caliente, de ida y vuelta, las Chivas de Guadalajara cayeron por 2-1 en su visita a Cruz Azul por la Jornada 7 del Clausura 2026. El Rebaño jugó una muy buena segunda mitad, pero una distracción en un tiro de esquina le costó caro y finalmente se fue con las manos vacías del Estadio Cuauhtémoc.

El Guadalajara continúa como único líder, aunque con Cruz Azul y Toluca a muy corta distancia. Justamente, su próximo rival serán los Diablos Rojos, vigentes bicampeones de la Liga MX y en condición de visitante. El Rebaño afronta la parte más comprometedora de su calendario, con juegos consecutivos ante América, Cruz Azul, Toluca y Atlas.

Chivas perdió el invicto ante Cruz Azul

El duelo entre la Máquina Cementera y el Rebaño tuvo todo lo que se esperaba: dos equipos valientes, intensos, dispuestos a jugar pero también a meter, a tal punto de que el choque tuvo un total de diez amonestados. Cruz Azul se adelantó con un buen cabezazo de Gabriel Fernández, mientras que Chivas alcanzó el empate después de intentarlo por todas las vías, con Ángel Sepúlveda aplicando la ley del ex. Sin embargo, sobre el final otro balón parado y una grosera desconcentración rojiblanca le permitió a Charly Rodríguez poner el 2-1.

Gabriel Milito se mostró tranquilo pese a la derrota

En conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador de Chivas, Gabriel Milito, se mostró conforme con lo hecho por su equipo y tranquilo de cara a lo que viene: “El equipo jugó en la misma línea de lo que viene haciendo; para mí hemos hecho un gran partido con la misma valentía de siempre, con criterio, superando al rival”. No obstante, remarcó: “Nos deja la enseñanza de que hay que cuidar los detalles (…) Ellos fueron contundentes y nosotros a pesar de generar situaciones, nos faltó contundencia. El comportamiento del equipo fue una vez más muy bueno”.

Bryan González terminó con molestias

Sobre el final del encuentro, se observó un hecho que despierta cierta preocupación entre la afición rojiblanca. Y es que Bryan González terminó el partido visiblemente dolido, aparentemente en su tobillo izquierdo, a tal punto de que no podía pisar con normalidad. De esta manera, su participación ante Toluca dependerá de su evolución; el “Cotorro” jugó gran parte de la segunda mitad como central izquierda, para dejarle la banda al ingreso de Hugo Camberos.

Ángel Sepúlveda anotó su primer gol en Chivas

En un partido donde Armando González no pudo gravitar, esta vez el gol llegó desde el banquillo para el Rebaño Sagrado. En el primer balón que tocó, Ricardo Marín envió un centro para que Ángel Sepúlveda rematara de cabeza y aplicara la ley del ex ante Cruz Azul para el 1-1 parcial. El Cuate no lo celebró pese a que fue su primer gol desde que regresó al Rebaño; en su anterior etapa, había marcado sólo uno, en la Copa MX 2018 ante Monarcas Morelia.