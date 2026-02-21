El Clausura 2026 sigue avanzando y, aunque Chivas cayó ante Cruz Azul, la pelea por el campeonato de goleo continúa al rojo vivo. Armando González no logró marcar en el Estadio Cuauhtémoc, bien contenido por la férrea defensa cementera, pero se mantiene como uno de los máximos artilleros del torneo.

La Hormiga registra cinco anotaciones en lo que va del semestre y sigue siendo el referente ofensivo del Guadalajara. Sin embargo, la tabla sufrió movimientos importantes esta jornada, ya que João Pedro volvió a hacerse presente en el marcador ante Atlas y alcanzó los siete tantos, colocándose dos por encima del delantero rojiblanco.

La Hormiga no pudo anotar ante la Máquina Cementera (Imago7)

La diferencia comienza a ampliarse, por lo que la Hormiga necesitará reencontrarse pronto con el gol si quiere mantenerse en la conversación por el título individual. Su arranque fue contundente, pero la competencia es intensa y no permite pausas.

Por su parte, Daniel Aguirre suma dos anotaciones y aparece entre los diez mejores goleadores del certamen, un dato que no deja de sorprender considerando que se desempeña como defensor central. El Clausura 2026 promete una batalla cerrada tanto en la cima de la tabla general como en el ranking de artilleros.

Así va la tabla de goleo del Clausura 2026