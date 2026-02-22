Luego de la victoria de Cruz Azul sobre el Club Deportivo Guadalajara, dentro de la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026, Gabriel Milito habló en conferencia de prensa, donde destacó el funcionamiento de sus jugadores, pero lamentó que no fueran contundentes como sí lo hizo el equipo de Nicolás Larcamón.

“El equipo jugó en la misma línea de lo que viene haciendo; para mí hemos hecho un gran partido con la misma valentía de siempre, con criterio, superando al rival, pero bueno, nos deja la enseñanza de que hay que cuidar los detalles“, mencionó el estratega argentino.

“El esfuerzo estuvo y me da mucha pena por ellos por el semejante esfuerzo, superando al rival y de repente te toca perder con dos pelotas detenidas, tenemos que mejorar porque puede suceder esto, ellos fueron contundentes y nosotros a pesar de generar situaciones nos faltó contundencia, el comportamiento del equipo fue una vez más muy bueno”, agregó.

Cabe mencionar que a pesar de la derrota ante el conjunto de La Máquina, el Rebaño Sagrado se mantiene en la cima de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 18 unidades, producto de seis victorias y una derrota y solo queda darle vuelta a la página y pensar en el siguiente rival.

¿Qué viene para Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Al Club Deportivo Guadalajara se le viene otro partido complicado ya que el próximo fin de semana se enfrentará en calidad de visitante a los Diablos Rojos del Toluca, como parte de la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026.

Dicho encuentro se llevará a cabo el sábado 28 de febrero en la cancha del Estadio Nemesio Diez, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por TV Azteca y Foxone.