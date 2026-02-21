En un partido intenso en el Estadio Cuauhtémoc, Chivas estuvo muy cerca de igualar el marcador ante Cruz Azul luego del 1-0 parcial de La Máquina Cementera. El Rebaño reaccionó tras el tanto de Gabriel Fernández y encontró en Roberto Alvarado la jugada más peligrosa hasta el momento.

La acción nació desde una recuperación en campo propio. El Piojo Alvarado tomó el balón y encabezó el contraataque a toda velocidad, dejando atrás metros y rivales hasta plantarse en el área ante el desesperado regreso de la defensa cementera. Cuando parecía quedarse sin ángulo, recortó hacia dentro para perfilarse.

Ya presionado, Alvarado alcanzó a sacar un remate potente, algo exigido por la marca, que salió muy cerca del poste derecho de Andrés Gudiño. El grito quedó ahogado, pero la jugada levantó al equipo, ya que minutos después se dio una acción similar por parte de Omar Govea, también con un remate que se fue muy cerca.

El gol de Gabriel Fernández para Cruz Azul