Previo al inicio del partido entre Cruz Azul y el Club Deportivo Guadalajara, en la transmisión de TUDN revelaron que los cuerpos técnicos estuvieron cerca de llegar a los golpes cuando llegaron al Estadio Cuauhtémoc.

El reportero de cancha, Adrián Esparza, fue quien dio a conocer esta información, justo cuando Maximiliano Quintero dio inicio al encuentro más interesante de la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026.

Adrian Esparza mencionó que esto viene tras el conflicto que sostuvieron en el encuentro de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, donde el conjunto de La Máquina se quedó con el pase a las Semifinales.

Posteriormente, TUDN dio más detalles de la bronca en sus redes sociales, asegurando que todo pasó dentro de los pasillos que van a vestidores, donde hubo provocaciones por parte de los asistentes de Gabriel Milito sobre Nicolás Larcamón.

¿Cómo comenzó el partido entre Cruz Azul y Chivas?

El partido en la cancha del Estadio Cuauhtémoc arrancó muy intenso; no tenía ni 5 minutos de haber comenzado cuando Agustín Palavecino y Daniel Aguirre fueron amonestados por el silbante, mientras que en las bancas Gabriel Milito provocaba a Nicolás Larcamón con comentarios como: “De todo lloras”, de acuerdo con Adrián Esparza.