En una noche de alto voltaje por la Jornada 7 del Clausura 2026, las Chivas de Guadalajara saltaron al campo de juego del Estadio Cuauhtémoc para enfrentar a Cruz Azul con un detalle especial en su indumentaria. Más allá de lo futbolístico y de la exigencia que representa medirse ante otro de los protagonistas del torneo, el Rebaño presenta un cambio que no pasa desapercibido entre la afición rojiblanca.

Los dorsales del Guadalajara lucieron un diseño conmemorativo en honor al Día del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, incorporando un estilo camuflaje en los números que contrasta con el tradicional rojo y blanco. La cuenta oficial compartió las playeras listas en el vestidor con una estética distinta, convirtiendo los dorsales en una pieza simbólica.

El gesto forma parte de un reconocimiento institucional en una fecha significativa en México, reforzando la identidad nacional que históricamente acompaña al club. “¡El jersey más mexicano con los dorsales en conmemoración del día del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos!”, detalló la publicación del Guadalajara.

Así, en un partido que acaparó miradas por la exigencia del rival y la gran racha rojiblanca, Chivas también dejó su huella en la indumentaria, sumando un homenaje que quedará como uno de los distintivos de este Clausura 2026.