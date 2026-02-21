En la antesala al gran partido que se espera esta noche por la Jornada 7 del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Chivas, ambos equipos se midieron las caras en las Fuerzas Básicas. La Máquina Cementera logró imponerse en ambos encuentros, los cuales resultaron de gran paridad: de hecho, uno terminó en empate y se definió por penales, mientras que otro se resolvió por la mínima.

En el primer turno, Cruz Azul y Chivas se enfrentaron por la categoría Sub-21, donde la Máquina Cementera alineó como titular a un canterano rojiblanco que prometía y mucho, pero no logró debutar con el primer equipo de manera oficial. Hablamos de Ariel Castro, quien pasó a vestir de azul para este Clausura 2026 y vivió un encuentro especial, ante el club que lo formó y frente a varios de sus compañeros.

Diego Covarrubias marcó el gol de Chivas ante Cruz Azul Sub-21 (Imago7)

El Rebaño dirigido por Carlos Arce formó con Robinho Romero; Diego González, Ángel Chávez, Emiliano Rodríguez, Yohan Orozco; Hugo Mata, Diego Covarrubias, Raúl Martínez, Carlos Corona; Leonardo Torres y Esteban Mendoza. La Máquina se adelantó con un gol de Samuel Espinosa y Cobarrubias igualó para Chivas, pero en los penales se impuso el equipo local.

Más tarde fue el turno de al categoría Sub-19, en donde el entrenador portugués Sergio Pinto se reencontró con varios de sus dirigidos. En su paso por Guadalajara, el estratega logró alzarse con el título de campeón en la categoría Sub-18 y además dejó una huella en varios elementos rojiblancos que continúan en la institución, ya sea en Sub-19 o Sub-21, o incluso en el primer equipo como es el caso de Santiago Sandoval.

El conjunto rojiblanco dirigido por Benny Ferreyra formó con Hugo Juárez; Erick Aguilar, José Gallegos, Leonardo Cepeda, Leonardo Ramírez, Xandor Camacho; Santiago Hernández, Jonathan Gallardo, Jhonnatan Grajales; Aldrin Mariaca y Brandom Brocksom.