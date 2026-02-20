Chivas visitará a Cruz Azul este sábado en la Jornada 7 del Clausura 2026 en uno de los duelos más esperados del torneo, pues enfrentará a dos de los principales candidatos al título. La Máquina y el Rebaño Sagrado han tenido el mejor arranque del semestre, ubicándose como el primer y segundo lugar de la tabla general, por lo que está claro que ambos técnicos buscarán contar con sus mejores hombres disponibles para este choque clave.

La convocatoria del Guadalajara para este compromiso ya fue dada a conocer de forma oficial por el club y presenta dos sorpresas importantes: el regreso de Gilberto Sepúlveda y la ausencia de Jonathan Pérez. El Tiba vuelve a aparecer en la lista tras superar su lesión, mientras que el nuevo refuerzo rojiblanco volvió a ser descartado por Gabriel Milito.

Jonathan Pérez ya lleva dos semanas entrenando en Chivas.

En el caso de Sepúlveda, viajará a Puebla para enfrentar a la Máquina tras dejar atrás la lesión de tobillo sufrida en la pretemporada, misma que lo había marginado de todo el Clausura 2026 sin sumar minutos. Aunque luce poco probable que arranque como titular, sí podría ingresar de cambio si Milito decide ajustar el partido en la recta final, considerando su perfil defensivo y experiencia en la zaga.

Por otro lado, Jonathan Pérez volvió a quedar fuera de la convocatoria a pesar de estar registrado desde la semana pasada, cuando incluso se esperaba que debutara en el Clásico Nacional. Todo apunta a que Milito todavía no lo considera listo para sumar minutos, probablemente esperando una mejor adaptación a la idea futbolística del equipo, por lo que su debut podría postergarse al menos hasta el duelo contra Toluca.

Luis Romo descartado y se queda en Guadalajara a seguir su recuperación

En cuanto a Luis Romo, su ausencia era prácticamente un hecho y finalmente no fue convocado para el partido contra Cruz Azul. El mediocampista se quedará en Guadalajara para continuar con su proceso de rehabilitación tras la lesión sufrida ante Mazatlán, cuya gravedad no ha sido confirmada oficialmente. Aunque se especulaba con una baja cercana al mes, el club aún no ha dado una fecha clara para su regreso.