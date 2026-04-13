En entrevista con David Faitelson, Ángel Reyna destacó el presente de Armando González, a quien ve listo para dar el siguiente paso en su carrera tras consolidarse como uno de los delanteros más peligrosos del futbol mexicano.

“Este chico, la verdad es que lo veo muy bien, le falta crecer un poquito, pero a su edad, a su ritmo ya está casi en un prime muy importante que hay que dejarlo volar, yo creo que Chivas lo va a hacer”, mencionó el exjugador mexicano

Además, Ángel Reyna señaló en dicha entrevista que la “Hormiga” González tiene claridad total en su rumbo profesional y en los objetivos que busca alcanzar dentro de su carrera.

“Creo que es un jugadorazo muy centrado, se le ve obviamente en las entrevistas y también tenemos amistades por ahí cercanas que no nada más es de entrevista, sino detrás de las cámaras, tiene una meta muy, muy fija”, afirmó.

Ángel Reyna elogió a Armando González.

¿Armando González mejor que Javier Hernández?

Por último, David Faitelson le preguntó a Ángel Reyna si Armando González será mejor que Javier “Chicharito” Hernández y respondió: ” Ojalá que sí, es difícil, está complicado“, finalizó.