Uno de los grandes focos en el Clausura 2026 es en relación al campeonato de goleo en el que Armando González y Joao Pedro lideran tras 14 partidos jugados. Ayer volvió a marcar el jugador de Atlético de San Luis, quien tras igualar la línea de la Hormiga dejó un contundente mensaje al señalar que va a pelear por el título y que espera que sea una linda definición.

Sin dudas el canterano del Guadalajara es una de las grandes estrellas del equipo de Gabriel Milito debido a que siempre que marca no se pierde. Ante Pumas le anotó un doblete a Keylor Navas y rescató en el último minuto una derrota que parecía consumada en los primeros 45 minutos.

Frente a Tigres se fue con la pólvora mojada y no pudo sumar otra diana en el campeonato de goleo cuando era líder en solitario. Ayer Atlético de San Luis rescató un empate en el último minuto gracias a un gol de penal de Joao Pedro frente a Toluca. Tras el partido dejó un mensaje al futbolista del Guadalajara.

Arm,ando González pelea por el campeonato de goleo con Joao Pedro. (Foto: IMAGO7)

“Ganar siempre me obsesiona. Soy competitivo. Cuando eres competitivo quieres ganar. Está siendo una pelea muy linda y esperamos terminar marcando los dos y saber quién gana al final”, expresó el elemento potosino.

¿Cómo marcha Armando González y Joao Pedro en la tabla de goleo del Clausura 2026?

Tras 14 partidos del Clausura 2026, Armando González y Joao Pedro lideran la tabla de goleo del Clausura 2026 con 12 goles cada uno. Detrás de ello aparece Kevin Castañeda, jugador de Tijuana, con siete goles.

¿Qué rivales le quedan a Chivas y a Atlético de San Luis en el Clausura 2026?

Aunque los partidos se juegan a Chivas le queda un calendario a modo en el cierre del Clausura 2026 de la Liga MX. El próximo sábado recibe a Puebla, 16° de la tabla, el miércoles juega entre semana ante Necaxa, 12°, y cierra en el Estadio Akron ante Tijuana, rival duro, pero que puede llegar eliminado porque actualmente se ubica en la décima posición.

Por su parte a Atlético de San Luis le resta jugar contra Pumas de local, ante Santos Laguna y frente a FC Juárez en la Frontera. Cabe destacar que los Potosinos actualmente son 14° con 15 puntos y tienen posibilidades de avanzar a la Liguilla, pero necesitan ganar y esperar que se den una serie de resultados para alcanzar Fiesta Grande.