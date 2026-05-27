Chivas ya trabaja en la planeación de altas y bajas rumbo al Apertura 2026, y uno de los nombres que más ilusión había generado entre la afición rojiblanca era el de Jordan Carrillo. El mediocampista brilló con Pumas durante el último año y se convirtió en uno de los futbolistas mexicanos más atractivos del mercado, aunque su carta todavía pertenece a Santos Laguna.

Sin embargo, aunque todo apuntaba a que Carrillo podía encajar muy bien en el esquema de Gabriel Milito e incluso hubo algunos guiños que hacían pensar que le agradaba la idea de jugar en Chivas, la posibilidad de verlo vestido de rojiblanco parece enfriarse considerablemente. El periodista Alex Gómez, de As México, aseguró que el Guadalajara ya se habría bajado de la pelea por el mediocampista.

Además, el citado medio señaló que los equipos que todavía siguen disputándose el fichaje de Jordan Carrillo serían América y Cruz Azul. Esto llamaría todavía más la atención de la afición rojiblanca, pues se trata tanto del máximo rival histórico del Guadalajara como del equipo que se ha convertido en una auténtica pesadilla para Gabriel Milito, eliminándolo ya en dos Liguillas consecutivas.

Ahora habrá que esperar para conocer cuál será finalmente la postura de la directiva rojiblanca respecto a los refuerzos para el Apertura 2026. Gabriel Milito llegó a declarar recientemente que considera que no se necesitan demasiadas contrataciones, aunque la realidad es que Chivas disputará también la Leagues Cup y la Concachampions durante los próximos dos semestres, por lo que el plantel necesitará profundidad.

Chivas podría haber descartado el fichaje de Jordan Carrillo para ir por Denzell García

Tras el gran Clausura 2026 que tuvo con Pumas, Jordan Carrillo elevó considerablemente su valor de mercado. De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, actualmente estaría tasado en alrededor de 8 millones de dólares, cifra cercana a lo que Santos Laguna pediría para venderlo. Por ello, si Chivas realmente piensa hacer una inversión fuerte en este mercado, tendría más sentido destinarla a Denzell García, quien costaría cerca de 10 millones de dólares y cubriría una posición que hoy parece más prioritaria para Gabriel Milito.