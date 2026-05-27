Chivas no solo disputará el Apertura 2026 durante los próximos meses, sino que también volverá a competir en la Leagues Cup 2026, torneo en el que el Guadalajara tiene una cuenta pendiente desde hace varios años. El Rebaño Sagrado sabe que necesita dar un golpe de autoridad también en el plano internacional, por lo que habrá mucho trabajo tanto en la planeación como dentro de la cancha para intentar cambiar la imagen que el equipo ha dejado recientemente en esta competencia.

Aunque con el nuevo formato el Guadalajara todavía tendrá que disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, el Club ya anunció oficialmente dónde, cuándo y a qué hora jugará sus compromisos en la Leagues Cup 2026. El duelo ante FC Dallas será con Chivas como local administrativo y se disputará en San Jose, California, específicamente en el PayPal Park, el próximo 8 de agosto a las 7:00 PM hora local, es decir, 8:00 PM tiempo del centro de México.

La elección de San Jose como sede luce estratégica para el Guadalajara, ya que es una de las ciudades con mayor presencia mexicana en Estados Unidos. Esto representa una oportunidad ideal para que el Rebaño Sagrado vuelva a sentirse arropado por su afición en territorio estadounidense, algo que incluso podría provocar que el ambiente en el estadio se incline completamente del lado rojiblanco en la casa de los Earthquakes.

Los otros partidos confirmados para Chivas en la Leagues Cup 2026 serán los siguientes: Los Angeles Football Club vs Guadalajara, el 5 de agosto en el BMO Stadium a las 8:30 PM hora local y 9:30 PM tiempo del centro de México; además de Seattle Sounders vs Guadalajara, el 12 de agosto en el Lumen Field, también a las 8:30 PM hora local y 9:30 PM del centro de México.

Chivas quiere quitarse la mala imagen de las anteriores participaciones en la Leagues Cup

Desde que nació la Leagues Cup en 2022, Chivas pasó tres años completos sin poder ganar un solo partido en el torneo, hasta que finalmente logró vencer al FC Cincinnati en un encuentro en el que ambos equipos ya estaban eliminados matemáticamente. Ahora, con Gabriel Milito al frente y un plantel que apunta a reforzarse, el Guadalajara buscará competir realmente por el título y comenzar a sumar victorias importantes a nivel internacional, algo que la afición rojiblanca lleva tiempo esperando.