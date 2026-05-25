Chivas terminó el Clausura 2026 sin llegar a la final, pero con una señal de mercado muy fuerte: algunos de sus futbolistas aumentaron su valor de mercado y además, dos de ellos aparecen entre los diez más valiosos de la Liga MX. Armando González y Brian Gutiérrez son hoy los nombres que mejor explican el presente y la proyección del Rebaño, algo que también refleja la última actualización de Transfermarkt.

En el caso de Armando González, su temporada fue la confirmación de que ya no es solo una promesa. El delantero fue campeón de goleo del Apertura 2025, mantuvo una producción altísima en el Clausura 2026 y, según Transfermarkt, hoy es el futbolista más valioso de la Liga MX con una cotización de 15 millones de euros, además de tener contrato con Chivas hasta 2029. Su explosión goleadora lo puso en la vidriera internacional y lo dejó como el principal activo deportivo del Guadalajara.

El TOP10 de más caros según Transfermarkt (Captura)

Brian Gutiérrez, por su parte, llegó a Guadalajara en diciembre de 2025 como una apuesta fuerte de Chivas, procedente del Chicago Fire, en una operación cercana a los 5 millones de dólares. Desde entonces, el mediocampista respondió con dos goles y dos asistencias en 17 partidos del Clausura 2026, sumando peso en el tramo ofensivo del equipo y consolidándose como una pieza útil por su capacidad para jugar en distintos carriles y a diferentes alturas. Transfermarkt lo ubica actualmente en 8 millones de euros.

En ambos casos, por si fuera poco, los dos elementos rojiblancos parecen tener chances de ser transferidos al futbol europeo: la Hormiga ya recibió varios sondeos y una oferta formal del CSKA Moscú por 20 millones de dólares; en cambio, Brian Gutiérrez ha recibido sondeos del Copenhague y tendrá en el Mundial 2026 una nueva vidriera para demostrar su talento.

Los jugadores mejor cotizados en la plantilla de Chivas