El Rebaño tendrá algunas semanas de descanso antes de volver a reportar en Verde Valle, el próximo 15 de junio, para comenzar una nueva pretemporada.

Tras la eliminación en las semifinales del Clausura 2026 a manos de Cruz Azul, las Chivas de Guadalajara han entrado en un periodo de receso en su actividad oficial. Mientras el primer equipo descansa, la atención de la institución y de la afición se divide entre el destacado desempeño de sus seleccionados nacionales con el Tri y el mercado de fichajes que comienza a moverse.

Luis Romo pone fin a la polémica con la Selección Mexicana

El capitán del Rebaño Sagrado, Luis Romo, habló con los medios tras el triunfo de México ante Ghana para terminar con los cuestionamientos sobre la salida anticipada de los seleccionados de Chivas antes de la Liguilla. Romo remarcó que “se sabía desde antes” y que todos ya estaban conscientes de ello. El experimentado futbolista enfatizó que representar al Tri es un orgullo y que los jugadores deben de respaldar los requerimientos de la Selección Nacional.

Chivas Sub-17 tendrá competición internacional en Sudamérica

Las Fuerzas Básicas del Guadalajara volverán a la escena internacional al confirmar la participación del Sub-17 en la Copa Imposible 2026, que se llevará a cabo en Colombia. El equipo dirigido por Alberto Ascencio se enfrentará en el Grupo A con rivales de peso como Atlético Nacional, Argentinos Juniors e Independiente Santa Fe. En este certamen también participarán gigantes del continente como Boca Juniors, River Plate, Flamengo y Fluminense, siendo Chivas el único representante del futbol mexicano.

Brian Gutiérrez, en la mira de Europa tras brillar con el Tri

El gran nivel mostrado por Brian Gutiérrez en el amistoso frente a Ghana, donde anotó un gol y fue elegido el mejor jugador del partido, ha desatado rumores sobre su inminente salida al Viejo Continente. La afición rojiblanca ha comenzado a despedirse del talentoso volante de 22 años en redes sociales, previendo que su estadía en el club será corta tras el Mundial 2026. Actualmente, se menciona un interés real por parte del FC Copenhague de Dinamarca, aunque su valor podría aumentar si mantiene este nivel con la Selección.

Definida la fecha de regreso para Luis Rey

Después de concluir su préstamo con el Puebla y participar en la concentración de la Selección Mexicana, el defensor Luis Rey ya tiene fecha para reportar con el Guadalajara. La directiva ha programado su regreso a Verde Valle para el próximo 15 de junio, día en que todo el plantel iniciará los trabajos de pretemporada. Durante este periodo, el técnico Gabriel Milito lo observará de cerca para decidir si formará parte de la plantilla para el Apertura 2026 o si será cedido nuevamente.