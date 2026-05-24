La Cantera Rojiblanca debuta este domingo en un torneo internacional que reúne a varias de las mejores canteras de Sudamérica. Entérate a qué hora juegan y dónde verlo EN VIVO y GRATIS.

Las Fuerzas Básicas del Club Deportivo Guadalajara tendrán este sábado su debut internacional en la Copa Imposible 2026, un torneo Sub-17 que reúne a varias de las mejores canteras del continente.

El Rebaño Sagrado arribó este viernes a la ciudad de Medellín, donde se lleva a cabo el certamen. Los dirigidos por Alberto Ascencio se enfrentarán a Independiente Santa Fe en la Fecha 1 del certamen, dentro del Grupo A, donde también aparecen Atlético Nacional y Argentinos Juniors.

¿A qué hora juega Chivas Sub-17 vs Independiente Santa Fe?

El partido entre Chivas Sub-17 e Independiente Santa Fe se jugará este sábado 24 de mayo a las 13:00 horas de la CDMX. El encuentro correspondiente a la Jornada 1 del Grupo A se disputará en el Estadio Centenario de Medellín, Colombia.

Dónde ver EN VIVO y GRATIS Chivas Sub-17 vs Santa Fe

La transmisión del partido podrá seguirse completamente en vivo a través del canal oficial de YouTube de ESPN Fans, además de Disney+ Premium.

Streaming GRATIS: YouTube de ESPN Fans

Streaming: Disney+ Premium

Así es el grupo de Chivas en la Copa Imposible

El Guadalajara comparte el Grupo A junto a tres clubes sudamericanos:

Independiente Santa Fe

Atlético Nacional

Argentinos Juniors

Tras el debut ante Santa Fe, el equipo rojiblanco continuará su participación enfrentando a Argentinos Juniors el 25 de mayo y cerrará la fase de grupos ante Atlético Nacional el 26 de mayo.

Calendario de Chivas en la Copa Imposible 2026

vs Independiente Santa Fe — 24 de mayo — 13:00 hs CDMX

vs Argentinos Juniors — 25 de mayo — 14:00 hs CDMX

vs Atlético Nacional — 26 de mayo — 19:00 hs CDMX

La Copa Imposible reúne a varias potencias juveniles del continente como Boca Juniors, River Plate, Flamengo, Fluminense y Universidad de Chile, por lo que representa una gran vitrina internacional para la Cantera Rojiblanca.