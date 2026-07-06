El mediocampista de 18 años sería una de las apuestas internas del Guadalajara para reforzar el mediocampo durante el Apertura 2026.

Mientras Chivas continúa afinando detalles para el inicio del Apertura 2026, el mercado de pases todavía permanece abierto. Sin embargo, además de las incorporaciones de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, en Verde Valle también confían en que varios futbolistas surgidos de las Fuerzas Básicas den un paso al frente durante el semestre. Uno de ellos sería Samir Inda.

De acuerdo con el periodista Miguel Pérez, dentro del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito existe una importante confianza en la evolución del mediocampista de apenas 18 años. Según el reporte, el club considera que Inda puede convertirse en una pieza habitual dentro de la rotación del mediocampo durante este torneo, situación que incluso explicaría por qué Chivas no ha mostrado demasiada urgencia por incorporar otro volante en este mercado.

El camino de Samir Inda en la estructura de Chivas (Imagen generada con IA Chat GPT)

El nombre de Samir Inda no es desconocido para la afición rojiblanca. El canterano debutó con el primer equipo durante el Apertura 2025 y tuvo un estreno soñado: ingresó en los minutos finales frente a Necaxa y marcó un gol apenas unos instantes después de pisar la cancha, convirtiéndose en uno de los pocos futbolistas que lograron anotar en su debut con el Guadalajara. Sin embargo, pese a ese prometedor comienzo, las oportunidades posteriores fueron escasas.

Ahora, con Gabriel Milito al frente del proyecto y tras una pretemporada en la que el Rebaño igualó recientemente sin goles frente a Correcaminos, el panorama podría cambiar para el joven mediocampista. El reporte también señala que otros elementos de la cantera, como Leonel Calderón y Hugo Mata, continúan peleando por un lugar dentro del primer equipo, reflejando la apuesta del club por el talento formado en casa.

Los números de Samir Inda con el Tapatío en el Clausura 2026

En el último torneo, tras realizar la pretemporada con el primer equipo, Samir Inda terminó por integrar la plantilla del Tapatío para el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. El mediocampista de 18 años completó 13 partidos y un total de 956 minutos, compartiendo mayoritariamente la mitad del campo con Saúl Zamora.