Armando González no vio minutos contra Inglaterra y se despidió de la Copa del Mundo junto a México. Tras el partido, Hormiga no paraba de llorar y fue consolado por Chicharito Hernández.

En el Estadio Azteca, México se despidió de la Copa del Mundo 2026 luego de haber perdido por 3-2 ante Inglaterra. Lo que la transmisión oficial no mostró fue cómo Chicharito Hernández se acercó a saludar a Armando González para consolarlo y darle ánimo tras la dura derrota en el Coloso de Santa Úrsula.

No hay dudas de que toda la afición de Chivas esperaba que Hormiga tenga más minutos en la Copa del Mundo. Especialmente porque el canterano del Guadalajara llegaba al certamen mundialista como uno de los goleadores de la temporada en la Liga MX con 24 goles en 34 partidos.

Frente a Inglaterra, Armando González no jugó por decisión de Javier Aguirre y vio los 90 minutos del partido desde el banco de suplentes y tras el silbatazo final se quebró a llorar. Al término del partido fue junto a sus compañeros a saludar a la afición que los acompañó en el Estadio Azteca.

Chicharito Hernández consoló a Armando González. (Foto: X / @miseleccionmx)

Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue cómo la Hormiga se acercó a saludar a Chicharito Hernández, quien se encontraba trabajando para Fox Sports. “Cabeza arriba, cabeza arriba”, se le escucha decir a Javier Hernández para un atacante de 23 años que disputó su primera Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Video de Armando González con Chicharito Hernández

Video de Armando González lloró con Raúl Rangel

Tras el silbatazo final, las cámaras de la transmisión oficial enfocaron a un Armando González que de rodillas no paraba de llorar tras quedar eliminado de la Liguilla. Unos segundos después era filmado mientras el Tala lo sostenía y consolaba luego de no haber logrado la clasificación a los Cuartos de Final del Mundial 2026.

Los números de Armando González en el Mundial 2026

Tras el silbatazo final, Armando González se retira de la Copa del Mundo sin goles y con un puñado de minutos contra Sudáfrica. Sin dudas, es una de las grandes críticas que le hará la afición de Chivas a Javier Aguirre ya que cumplió con lo protocolar de darle acción en el certamen mundialista en vez de dejarlo disputar la Liguilla del Clausura 2026.