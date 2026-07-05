Luego de la dolorosa derrota del TRI frente a Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026, Chivas dedicó un emotivo mensaje.

La participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 llegó a su fin este domingo tras caer ante Inglaterra en los Octavos de Final, resultado que provocó múltiples reacciones en el futbol mexicano.

Uno de los equipos que no tardó en pronunciarse fueron nuestras Chivas, quien mostró su respaldo al representativo azteca a través de sus redes sociales luego del silbatazo final del encuentro celebrado en el Estadio Ciudad de México.

“Termina nuestra participación de la Copa Del Mundo 2026. Gracias por hacernos soñar, @miseleccionmx”, publicó el Rebaño Sagrado.

La publicación del Club Deportivo Guadalajara rápidamente interacciones entre aficionados rojiblancos, quienes coincidieron en destacar el esfuerzo realizado por los pupilos de Javier Aguirre.

Chivas tuvo buena representación en la Copa del Mundo

Cabe mencionar que Chivas tuvo una importante representación dentro de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo, con Raúl Rangel, Armando González, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Luis Romo, quienes fueron elementos importantes en el esquema del “Vasco”.