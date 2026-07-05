México enfrenta a Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial 2026. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido el partido en el Estadio Azteca.

México vuelve a tener acción en el Mundial 2026 cuando enfrente a Inglaterra por los Octavos de Final en el Estadio Azteca. El Tri viene de superar a Ecuador en un gran partido y busca volver a disputar unos Cuartos de Final de la Copa del Mundo tras 40 años.

El Tri de Javier Aguirre viene de realizar una enorme actuación en la fase de grupo luego de superar a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. A su vez, contra el conjunto ecuatoriano se impuso por 2-0 gracias a los goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Para enfrentar a Inglaterra se especula con que México inicie con Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado en el once titular. Por su parte, Brian Gutiérrez esperará tener una oportunidad en el banco de suplentes, mientras que Armando González no tendría minutos.