La organización del Mundial 2026 puso en marcha el protocolo por tormenta eléctrica previo al esperado duelo entre la Selección Mexicana e Inglaterra.

La previa del partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, correspondiente a los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, se vio afectada por las condiciones climáticas en la Ciudad de México, luego de que se activara el protocolo de tormenta eléctrica.

La medida fue implementada como parte de los protocolos de seguridad establecidos por la FIFA para proteger a jugadores, cuerpo técnico, aficionados y personal operativo.

La activación del protocolo generó incertidumbre sobre el horario de inicio del encuentro, programado para disputarse este domingo en uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial.

Las autoridades del estadio y los organizadores del certamen comenzaron a monitorear las condiciones meteorológicas con el objetivo de determinar si existían las condiciones adecuadas para llevar a cabo el compromiso a las 18:00 horas.

SE RETRASA EL MÉXICO VS. INGLATERRA?

El partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, correspondiente a los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, sufrió un retraso de una hora debido a la amenaza de tormenta eléctrica en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Debido a esta situación climatológica, el encuentro que originalmente estaba programado para iniciar a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, ahora se disputará a las 19:00 horas.

Las autoridades continúan monitoreando las condiciones meteorológicas, mientras miles de aficionados esperan el arranque de uno de los duelos más esperados de los Octavos de Final del Mundial 2026.

¿Cuál será la alineación de México ante Inglaterra?

De acuerdo con distintos reportes, Javier Aguirre repetirá la alineación que utilizó frente a Ecuador en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026.