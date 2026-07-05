El Tri busca hacer historia metiéndose entre los ocho mejores de la Copa del Mundo. Para eso, deberá superar al combinado inglés.

La Selección Mexicana tiene hoy uno de los partidos más importantes de su historia. En el Estadio Azteca, el Tri recibirá a Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial 2026. Se espera que Javier Aguirre vuelva a elegir a varios jugadores rojiblancos en el once inicial, aunque algunos elementos estarían en duda hasta último momento.

Después de vencer con claridad a Ecuador, México quiere meterse entre los ocho mejores de la Copa del Mundo y buscará hacerse fuerte ante el combinado inglés, que viene de derrotar a la República del Congo. Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Luis Romo serían los titulares del Rebaño, aunque los últimos dos están en duda por cuestiones físicas o tácticas.

Alineación de México vs. Inglaterra

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vázquez

Jesús Gallardo

Luis Romo

Erik Lira

Gilberto Mora

Roberto Alvarado

Julián Quiñones

Raúl Jiménez

DT: Javier Aguirre

Alineación de Inglaterra vs. México