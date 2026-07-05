La Selección Mexicana tiene hoy uno de los partidos más importantes de su historia. En el Estadio Azteca, el Tri recibirá a Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial 2026. Se espera que Javier Aguirre vuelva a elegir a varios jugadores rojiblancos en el once inicial, aunque algunos elementos estarían en duda hasta último momento.
Después de vencer con claridad a Ecuador, México quiere meterse entre los ocho mejores de la Copa del Mundo y buscará hacerse fuerte ante el combinado inglés, que viene de derrotar a la República del Congo. Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Luis Romo serían los titulares del Rebaño, aunque los últimos dos están en duda por cuestiones físicas o tácticas.
Alineación de México vs. Inglaterra
- Raúl Rangel
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Johan Vázquez
- Jesús Gallardo
- Luis Romo
- Erik Lira
- Gilberto Mora
- Roberto Alvarado
- Julián Quiñones
- Raúl Jiménez
- DT: Javier Aguirre
Alineación de Inglaterra vs. México
- Jordan Pickford
- Djed Spence
- Ezri Konsa
- Marc Guehi
- Nico O’Reilly
- Declan Rice
- Elliot Anderson
- Nordi Madueki
- Jude Bellingham
- Marcus Rashford
- Harry Kane
- DT: Thomas Tuchel