La Selección Mexicana tiene hoy uno de los partidos más importantes de su historia. En el Estadio Azteca, el Tri recibirá a Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial 2026. Se espera que Javier Aguirre vuelva a elegir a varios jugadores rojiblancos en el once inicial, aunque algunos elementos estarían en duda hasta último momento.

Después de vencer con claridad a Ecuador, México quiere meterse entre los ocho mejores de la Copa del Mundo y buscará hacerse fuerte ante el combinado inglés, que viene de derrotar a la República del Congo. Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Luis Romo serían los titulares del Rebaño, aunque los últimos dos están en duda por cuestiones físicas o tácticas.

Alineación de México vs. Inglaterra

  • Raúl Rangel
  • Jorge Sánchez
  • César Montes
  • Johan Vázquez
  • Jesús Gallardo
  • Luis Romo
  • Erik Lira
  • Gilberto Mora
  • Roberto Alvarado
  • Julián Quiñones
  • Raúl Jiménez
  • DT: Javier Aguirre

Alineación de Inglaterra vs. México

  • Jordan Pickford
  • Djed Spence
  • Ezri Konsa
  • Marc Guehi
  • Nico O’Reilly
  • Declan Rice
  • Elliot Anderson
  • Nordi Madueki
  • Jude Bellingham
  • Marcus Rashford
  • Harry Kane
  • DT: Thomas Tuchel