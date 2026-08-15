El delantero del Guadalajara y su entorno tenían un plan trazado para llevárselo al Viejo Continente, pero las cosas no resultaron como lo esperaban.

El entorno de Chivas se ha visto sorprendido a unas horas del partido contra Santos Laguna correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2026, debido a que se filtró que el Olympiacos de Grecia habría lanzado una oferta formal a Amaury Vergara para hacerse de los servicios de Armando González.

Según los primeros reportes de César Luis Merlo, quien destapó la información, el Guadalajara tendría el plan de retener al delantero, pero si llega una oferta importante para todos, lo dejarían salir del redil en este mismo mercado de transferencias.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, destapó que la Hormiga y su agencia que lo representa tenían un plan trazado para irse a Europa en este verano, aunque dependía de brillar en la Copa del Mundo 2026, algo que no sucedió por decisión de Javier Aguirre, por lo que se cayó la idea de llevárselo a una de las mejores cinco ligas del planeta.

“Hay algo que nadie ha tomado en cuenta y que es factor determinante de que esto pueda llegar a concretarse o no. Interés, hay. Oferta, hay. Pero para que se concrete hay un factor importante y es el factor Hormiga González.

“Armando tenía un plan y sus representantes tenían un plan. Sus representantes son gente que sabe mover a futbolistas de condiciones importantes (…) Se tenía el plan de que Armando González tuviera una gran Copa del Mundo y la agencia se iba a encargar de buscarle una buena propuesta en una liga importante, el plan era llevarlo a una liga top, no precisamente en un club top. Es decir, acomodarlo en Italia, Alemania, España, Francia o Inglaterra.

“Es así que llega y no a través de los representantes, sino por el propio club que le han dado seguimiento a lo largo de los últimos meses y hay un punto en que el club griego apuesta por intentar hacer la contratación y voy directo con el club y presento una oferta formal de mi parte.

¿Cuántos goles anotó Armando González con Chivas el año futbolístico pasado?

La Hormiga debutó en la Liga MX en enero del 2024 bajo la tutela de Fernando Gago; sin embargo, se destapó haciendo goles hasta la llegada de Gabriel Milito al banquillo, con quien se destapó con 25 goles en el año futbolístico anterior, de los cuales 24 fueron en Liga MX y uno más fue en la Leagues Cup del 2025.