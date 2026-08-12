Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2026 luego de su fracaso en la Leagues Cup tras quedar nuevamente eliminado en la fase de grupos. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos día, horario y canal para ver EN VIVO al Guadalajara ante Santos Laguna por la jornada cuatro.

El equipo de Gabriel Milito viene de dar vergüenza en el certamen binacional debido a que llegó a la última fecha sin posibilidades de avanzar a los Cuartos de Final. En la primera fecha perdió en penales ante Los Angeles FC, en la segunda cayó en los 90 minutos contra FC Dallas por 1-0, mientras que en la tercera ante Seattle Sounders se impuso por 2-1.

El próximo domingo Chivas está obligado a ganar ante Santos Laguna, uno de los equipos más débiles de la Liga MX. Por un lado, para calmar las aguas tras el pésimo arranque en el Apertura 2026, mientras que, por otro, para estar al acecho en los puestos de clasificación directa a la Liguilla. No hay que olvidarse de que los dirigidos por Gabriel Milito suman cuatro puntos tras perder ante Toluca, superar a FC Juárez por la mínima diferencia y empatar contra Puebla.

¿Cuándo y dónde se jugará el Santos Laguna vs. Chivas por la jornada 4 del Apertura 2026?

El duelo entre Santos Laguna y Chivas por la jornada cuatro del Apertura 2026 de la Liga MX se llevará adelante el próximo domingo 16 de agosto, en el Estadio Corona de Torreón. El partido está pactado para realizarse a las 19:10, del Centro de México.

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¿Cómo ver EN VIVO Santos Laguna vs. Chivas?

El partido entre Santos Laguna y Chivas por la jornada 4 del Apertura 2026 se podrá ver en México por el Canal 5 de Televisa y en TV cerrada por TUDN y VIX. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que vaya a suceder con el Guadalajara en Torreón.